Seconda Categoria / L’Aurora Jesi festeggia un successo mai in discussione

Le reti una per tempo realizzate da Italia e Togni. Ora la formazionena è proiettata verso la media classifica a distanza dalla zona rossa, 25 gennaio 2025 – Vince, con merito, quella che alla vigilia poteva essere una partita spareggio, contro la Serrana, per salire di classifica ed allontanarsi dalla zona rossa.Fai clic qui per vedere lo slideshow.Come in ogni partita, i primi minuti sono fatti di molto possesso palla e poche occasioni, infatti si è dovuto aspettare l’8? per i primi tiri in porta, uno per parte, prima di Boncompagni, poi di Moretti. Per altri 20? èa padroneggiare il gioco, pur senza creare particolari pericoli alla difesa ospite.La svolta arriva al 36’, quando Moretti, dopo un’azione personale, scarica su Italia che, solo davanti al portiere, incrocia con il sinistro portandoin vantaggio.