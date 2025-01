Cinemaserietv.it - Scary Movie 6, la data d’uscita del reboot è ufficiale!

Il 2026 sarà l’anno in cui il celebre franchisetornerà al cinema con iltanto atteso. Dopo 18 anni, i fratelli Wayans si riuniscono per dare nuova linfa alla saga che ha fatto la storia della parodia horror. Il nuovo film, scritto e prodotto da Marlon, Shawn e Keenen Ivory Wayans, sarà rilasciato il 12 giugno 2026. Paramount Pictures, in collaborazione con Miramax, punta a riportare in auge la commedia di successo sul grande schermo, unendo il talento dei Wayans alla tradizione satirica che ha reso questa saga iconica.Marlon Wayans ha annunciato ladi uscita su Instagram, incoraggiando i fan a “segnare lasul calendario“. Questo ritorno è stato accolto con entusiasmo, soprattutto considerando l’impatto culturale e il successo commerciale dei primi due capitoli della saga.