Questa foto non ritrae al-Jolani con sua moglie

Leggi su Open.online

Circola ladella presuntadi Mohammed al-, il nuovo leader della Siria noto anche come Ahmad al-Shara. Nello scatto, la donna appare completamente coperta da un niqab. L’obiettivo della diffusione da parte degli utenti è quello di evidenziare le differenze con ladell’ex leader del regime, Bashar al-Assad, la cui consorte, Asma, era sempre vestita in stile occidentale e non copriva mai il volto o i capelli. In realtà, il confronto non regge, poiché la donna con il niqab non è ladel nuovo leader siriano.Per chi ha frettaNon ci sono prove sull’esistenza di unadi Mohammed al-.La donna nellaè una poetessa che ha incontrato Mohammed al-.AnalisiLaviene condivisa facendo un confronto con quella dell’ex leader del regime Bashar al-Assad insieme a suaAsma, quest’ultima vestita da occidentale e senza alcun velo.