Ilrestodelcarlino.it - Picco influenza 2025, Emilia Romagna in fascia arancione: i dati sui contagi

Bologna, 25 gennaio– L’è una delle regioni più colpite dall’in questo mese di gennaio. Lo dicono idell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) che ha pubblicato il bollettino con idella settimana dal 13 al 19 gennaio (la terza di gennaio). Assieme a Marche, Lombardia, Toscana, Lazio, Abruzzo e Campania, la nostra regione è quella piùata. Ma gran parte dell’Italia, in realtà, si trova nella. Questo perché il livello d’incidenza in Italia è pari a 15,0 casi per mille assistiti, in crescita visto il 14,4 della settimana precedente e il limite per rientrare nellagialla è l’11,39. Ma la buona notizia, fa sapere l’Istituto è che “probabilmente è stato raggiunto ilstagionale”. Il passaggio dallagialla a quellain Italia è avvenuto proprio nell’ingresso dal vecchio al nuovo anno.