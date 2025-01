Laprimapagina.it - Perugia. Scomparso Andrea Prospero, studente universitario di Lanciano

Leggi su Laprimapagina.it

Nella tarda mattinata di ieri, la città diè stata scossa dalla notizia della scomparsa di, giovaneoriginario di. La Cappellania Scolastica dell’Arcidiocesi di-Ortona e mette a disposizione il proprio canale di comunicazione con studenti e docenti per facilitare le ricerche e dare maggiore visibilità al caso.In costante contatto con la famiglia di, la comunità – si legge in una nota postata su facebook – si unisce in preghiera e riflessione, dedicando un pensiero speciale alla sua famiglia in questo difficile momento. Secondo quanto riportato dalla Cappellania Scolastica dell’Arcidiocesi di-Ortona,aveva un appuntamento con la sorella gemella alle 13:00, ma non si è mai presentato. Preoccupata, la famiglia ha denunciato la scomparsa alle autorità competenti.