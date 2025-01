Lapresse.it - Papa: “Liberare giornalisti ingiustamente incarcerati”

Il, nel discorso per il Giubileo della Comunicazione ricorda “tutti coloro che sono imprigionati soltanto per essere stati fedeli alla professione di giornalista, fotografo, video operatore, per aver voluto andare a vedere con i propri occhi e aver cercato di raccontare ciò che hanno visto. Sono tanti. Ma in questo Anno Santo, in questo giubileo del mondo della comunicazione, chiedo a chi ha potere di farlo che vengano liberati tutti i”. Bergoglio ha poi aggiunto: “Sia aperta anche per loro una ‘porta’ attraverso la quale possano tornare in libertà, perché la libertà deifa crescere la libertà di tutti noi. La loro libertà è libertà per ognuno di noi”.“Chiedo – come ho fatto più volte e come hanno fatto prima di me anche i miei predecessori – che sia difesa e salvaguardata la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero insieme al diritto fondamentale a essere informati” ha aggiuntoFrancesco nel discorso.