Ilrestodelcarlino.it - La tesi di Calvani donata al Cnsl

Un prezioso contributo alla conoscenza di Monaldo Leopardi è stato donato da Stefano Gregori al Centro nazionale di studi leopardiani: si tratta delladi laurea di sua zia, Zoe, discussa nell’anno accademico 1931/1932. Questo lavoro rappresenta un contributo significativo alla conoscenza della figura complessa e affascinante di Monaldo Leopardi, padre del poeta Giacomo Leopardi e intellettuale di rilievo del suo tempo. La, ora custodita nella biblioteca del, testimonia un precoce interesse per Monaldo Leopardi, considerato oggi non solo nel ruolo di genitore del poeta, ma anche per la sua autonomia intellettuale, le sue opere e il suo impegno culturale. "Questa donazione aggiunge un tassello prezioso al nostro fondo bibliografico, che conta circa 30mila risorse tra libri, manoscritti, articoli e oltre 400di laurea e dottorato – sottolinea il presidente delFabio Corvatta –.