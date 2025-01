Biccy.it - Il racconto choc di Jessica su Luca, la reazione di Pamela: “Sono allibita!”

Morlacchi è rientrata nella Casa carica a pallettoni e già nella giornata di ieri si è lasciata andare a uncon le Non è la Rai. Nel mirino, neanche a dirlo,Calvani.Secondo la cantante, l’attore glielo avrebbe fatto vedere e sentire in più occasioni. Unche ha lasciato senza parolePetrarolo. “Ma tu te ne rendi conto? Io mi vergognerei. Io ste cose le racconterei tutte alle amiche sue! E tu saresti quello che si preoccupa per fuori? Se ti preoccupi per fuori non fai queste schifezze.“. Nel videoè molto dettagliata. “Lui mi diede la buonanotte, poi si avvicinò e mi disse ‘stai in campana Morlacchi che domattina ti vengo a svegliare’. E poi mi fece guardare proprio lì indicandolo. Lo guardai e dissi ‘aa!’“. Lo ha visto, ma lo ha soprattutto sentito.