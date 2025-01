Liberoquotidiano.it - "Fusilli con le zucchine e spuntino al finocchio": Sanremo 2025, prima di salire sul palco...

Mancano pochi, pochissimi giorni al via di. E i riflettori non sono puntati solo sulle canzoni e gli abiti scintillanti, ma anche sulla preparazione fisica dei cantanti in gara. L'Ariston non è solo unper la musica, ma anche un test di resistenza per la voce, il principale strumento di ogni artista. Per garantire una performance impeccabile, la cura delle corde vocali passa anche attraverso l'alimentazione. E a spiegare l'importanza di una dieta mirata è la dottoressa Ilenia Grieco, biologa nutrizionista e ideatrice del metodo Private Nutrition, che segue diversi cantanti nel loro percorso: "Come e cosa si mangia può influire in maniera importante sul tono e sulla vivacità della voce. È necessario, quindi, cercare di preservare le proprie corde vocali anche a tavola, poiché ci sono alimenti che, pur non provocando vere patologie, possono irritarle e pregiudicarne così la performance.