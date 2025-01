Sport.quotidiano.net - Falciata in bici da un’auto. Muore baby-campionessa. Si allenava con il fratello

L’ennesima tragedia sulle strade colpisce al cuore il mondo del ciclismo. A perdere la vita, una giovanissima. Sara Piffer aveva appena 19 anni ed era una promessa azzurra. È stata investita daa Mezzocorona, in Trentino, verso le 11.30 di ieri. Originaria di Palù di Giovo, in valle di Cembra, dopo gli esordi alla Velo Sport Mezzocorona, Piffer aveva iniziato a correre per la Mendelspeck, con la quale l’anno scorso era riuscita a vincere a Corridonia (Macerata) e a classificarsi seconda nella crono trentina di Verla-Maso Roncador. Nel 2023, tra le juniores, si classificò sesta nella cronometro ai campionati italiani, ottava nella prova in linea, 18esima nei Mondiali under 19 e alla Gand-Wevelgem di categoria. "Ottima stradista e brava anche in pista, Sara è stata viced’Italia della Madison nel 2021", si legge sul sito ’Tuttoweb’.