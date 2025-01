Iltempo.it - Esami e visite, se non c'è posto la Asl deve rimborsare i pazienti. Ecco come funziona

In tutte le Asl del Lazio ora c'è un nuovo modulo a disposizione dei, da compilare quando le liste d'attesa dell'appuntamento richiesto vanno oltre i tempi massimi fissati dalla legge per i 4 diversi tipi di priorità: urgente (da erogare entro 72 ore), breve (entro 10 giorni), differibile (30 giorni per lee 60 per le prestazioni strumentali) e programmabile (120 giorni). Si chiama “percorso di garanzia” eessere formalmente attivato con l'apposito modulo per chiedere all'Asl, o all'azienda ospedaliera, «che la prestazione sia erogata entro i tempi massimi stabiliti nel Piano di Governo delle liste d'attesa o dalle indicazioni del Medico prescrittore». Intimando quindi all'azienda di «provvedere a individuare una struttura pubblica o accreditata che eroghi la prestazione entro i tempi massimi stabiliti».