Emanuele Fiano e la Shoah | Disertare le cerimonie? Un errore da non fare

La Comunità ebraica di Milano ha annunciato che non parteciperà al tradizionale incontro con le scuole in programma a Palazzo Marino lunedì in occasione della Giornata della Memoria per ricordare le vittime della, perché «ritiene che non ci sia il clima adatto». Motivazione poi precisata dal suo presidente, Walker Meghnagi: «Nessun dissidio con il Comune e con l’Aned», l’associazione degli ex deportati nei campi nazisti. Il problema è con il terzo organizzatore, ossia l’associazione incaricata di portare avanti l’eredità dei partigiani italiani: «Non possiamo accettare di avere a checon l’Anpi che usa il termine genocidio per definire quanto accade a Gaza. La memoria è una, ci vuole buonsenso. È inutilefinta di nulla», ha chiarito Meghnagi ricordando che l’anno scorso Roberto Cenati s’è dimesso da presidente milanese dell’Anpi proprio in polemica con il paragone tracciato tra i bombardamenti israeliani sulla Striscia e il tentativo di cancellare un popolo come quello perpetrato dai nazifascisti contro gli ebrei nei primi anni ’40 del secolo scorso.