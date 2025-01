Sport.quotidiano.net - Cremonese-Modena, le Rondinelle puntano a vincere per rimanere in alto in classifica

Cremona, 25 gennaio 2025 –con ilper mantenere il ritmo dello Spezia. È questo l’obiettivo dellache punta con decisione a sfruttare al massimo il secondo incontro interno consecutivo. Per la squadra di Giovanni Stroppa, che giusto venerdì 24 ha compiuto 57 anni, è un momento sicuramente particolare della stagione, ma i grigiorossi, pur sospesi tra campionato e mercato, sono determinati ad essere protagonisti sino in fondo, cercando, magari, di mantenere accesa la speranza di raggiungere quel terzo posto che potrebbe rivelarsi molto importante. I giorni scorsi sono stati di arrivi e partenze per la, che dopo il passaggio di Giacomo Quagliata al Catanzaro, ha salutato un altro esterno come Leonardo Sernicola, passato in prestito al Pisa (non senza disappunto dei tifosi) ed ha accolto l’eclettico (difensore-centrocampista, che a Cremona potrebbe giocare terzino sinistro) brasiliano Paulo Azzi (classe ’94), giunto a titolo definitivo dal Cagliari, e Francesco Folino, difensore centrale del 2002, che è arrivato dalla Juve Stabia ed ha firmato un contratto fino al 2028.