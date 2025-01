Reggiotoday.it - Comune di San Luca, Klaus Davi: "Confermo la mia intenzione a candidarmi a sindaco"

Leggi su Reggiotoday.it

"Piena fiducia come sempre nell'Arma dei carabinieri, faro della legalità, e nelle sue indagini, come ho sempre ribadito, e sarà compito dell'exBruno Bartolo e degli altri indagati dimostrare nelle sedi opportune la loro innocenza.Ma queste indagini non spostano di una virgola la mia.