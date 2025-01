Secoloditalia.it - Carceri, 1.327 nuovi agenti entreranno in servizio. Delmastro: “Suppliamo alle carenze dei governi passati”

Leggi su Secoloditalia.it

Con la conclusione del 184° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 1.327inpresso gli istituti penitenziari italiani. Il piano per rafforzare gli organici come previsto dal governo prosegue. In particolare, a Venezia arriveranno 17così suddivisi: nella Casa Circondariale di Venezia S. Maria Maggiore 12; e alla Casa di Reclusione femminile di Venezia Giudecca 5. “Il loro arrivo garantirà il miglioramento delle condizioni lavorative di chi vive il carcere – dichiara il Sottosegretario alla Giustizia Andreadelle Vedove-.viando ledi organico causate dalla grave noncuranza deiprecedenti“., Speranzon: “Grazie, boccata d’ossigeno” Queste nuove assunzioni si innestano nel percorso intrapreso dal governo negli ultimi 28 mesi e finalizzato a potenziare gli organici delle Forze dell’Ordine, e in particolare la Polizia Penitenziaria.