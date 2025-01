Inter-news.it - Beukema ma non solo, la lista dell’Inter è lunga: altri sei nomi – TS

Il cast per la difesaè appena iniziato e durerà, sottotraccia, anche per i prossimi mesi prima dell’affondo decisivo su un profilo specifico. Oltre a, i nerazzurri osservanosei difensori.CASTING – L’Inter non potrà più procrastinare: in estate dovrà arrivare necessariamente un nuovo difensore. Uno perché l’età anagrafica in difesa avanza e due perché Francesco Acerbi dovrebbe lasciare a fine stagione, visti anche i tantissimi guai fisici avuti finora. Insomma, non si può più aspettare, urge un rinnovamento davanti a Yann Sommer. Uno deisulladi Marotta e Ausilio è Sam, che Tuttosport aveva citato anche nell’edizione mattutina di ieri. L’olandese piace sia come abile marcatore che come regista arretrato. Inoltre, nonostante giochi in una difesa a quattro, può comunque essere adattato anche a destra come eventuale vice Pavard, qualora Bisseck inizi a specializzarsi nel ruolo di centrale.