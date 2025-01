Thesocialpost.it - Arriva la telecamera che vede se usi il telefono alla guida. Dove è installata e come funziona

Uno dei pericoli più grandi, ormai, è dato da chi giuda e nel mentre usa il cellullare. Chi manda e legge messaggi, chi addiritturavideo o “scrolla” i propri social. Eppure basta un attimo e avviene la fatalità. E i numeri sono lì a confermarlo. Per questo le forze dell’ordine, grazie all’uso della tecnologia, hanno trovato il modo di mettere un freno a questa brutta tendenza. Si tratta di unain grado di capire se usi ilmentre sei. Ti fermano a un posto di blocco, e loro sanno che qualche metro prima stavi guardando il tuo smartphone. Questo perché ad accorgersi dell’infrazione è stata unain grado di leggere le immagini attraverso l’Intelligenza artificiale e riconoscere chi commette un’infrazione mentre è.Leggi anche: Cocktail di pesticidi e Pfas in frutta e verdura: ecco le varietà più contaminateQuesto tipo di, in grado di capire se usi ilmentre sei, è già in funzione in diversi comuni italiani.