Gamberorosso.it - A Ravenna apre l'Albergo del Cuore. Hotel e bistrot ad alto tasso di inclusività

Si chiamadeli battenti il primo febbraio, a; il suo logo è una chiave con undi mosaico, per richiamare il simbolo della città – certo – ma anche per incarnare l'identità di un'impresa fatta di persone, ognuna con una propria caratteristica: «come in un mosaico in cui si valorizza l'incastro di ogni tessera colorata» dice Romina Maresi. Maresi è la presidente e AD della Cooperativa San Vitale, che da 40 anni promuove attività e progetti che possano avere unimpatto sociale, «non solo intercettare i bisogni dei singoli e della comunità ma anche modificarne l'approccio culturale» spiega. Il punto di partenza è l'inserimento delle persone fragili e con disabilità, l'approdo è la creazione di una società più inclusiva in cui ci siamo maggiori opportunità per tutti.