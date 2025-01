Anteprima24.it - VIDEO/ Punto C, gli allenatori Ignoffo e De Angelis in coro: “Critiche eccessive ad Auteri”

Tempo di lettura: 4 minutiNel corso diC, il format di Anteprima 24 sulla serie C, sono intervenuti gliGiovanni, Stefano Dee il giornalista e commentatore Sky Pietro Scognamiglio che hanno parlato del periodo negativo che sta interessando il Benevento. “Giallorossi in crisi? Io vedo – ha detto mister Giovanni– una squadra molto giovane che sta facendo un buon calcio ed è prima in classifica. Avere un appannamento in questo percorso è figlio anche dei tanti elementi giovani che non hanno grande esperienza in categoria. Molti di loro sono esordienti, ma il Benevento sta facendo un grande campionato. Come rosa non è quella giallorossa quella che deve ammazzare il campionato. I sanniti sono lì anche perché hanno un tecnico molto propositivo e che ha dato un quadro tecnico e tattico importante.