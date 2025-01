Romadailynews.it - Urbanistica: assessore Roma, approvati altri 5 piani di zona trasformabili

Migliaia di nuove famiglie potranno trasformare il diritto di superficie in diritto di proprieta’ e diventare effettivamente proprietarie delle case in cui abitano grazie a una delibera approvata oggi dalla Giunta diCapitale. Sono 5 i nuovidi, Trigoria 1 e 3, Madonnetta 1, Colle Fiorito, Osteria Del Curato 2 e Ferratella, che consentiranno di dare certezze a circa 10mila famiglie che aspettano da quasi 20 anni. “Con questi5 abbiamo triplicato il numero deiaffiancando a questo lavoro una serie di interventi che ci hanno consentito di aggredire la questione in maniera diretta. Abbiamo riattivato le procedure di trasformazione in diritto di piena proprieta’ delle abitazioni coinvolte, informatizzato le procedure relative alle trasformazioni e aggiornato le stime dei valori venali delle aree per il calcolo dei corrispettivi di affrancazione e trasformazione dovuti per legge, con un risparmio notevole per i cittadini.