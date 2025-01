Sport.quotidiano.net - Una volenterosa Virtus cade col Monaco: 80-86

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 23 gennaio 2024 - Non bastano il cuore e l’apporto del pubblico allaper evitare il ko col. Nella 23esima giornata di Eurolega i bianconeri cadono alla Segafredo Arena colche vince 80-86, con i bianconeri che arrivano nel finale senza benzina. Dal + 21 del 13’, sul 39-18, laha visto man mano assottigliarsi il suo vantaggio fino al 66-66 raggiunto dal, con due triple di fila di James, al 34’. Da li in poicontrolla e vince, contro unastanchissima. La forza di una grande squadra è quella di tramutare le assenza, nel caso di Zizic e Clyburn, in opportunità per gli altri e in effetti è quello che la formazione di Ivanovic fa di fronte a quella che a sulla carta è una delle squadre più attrezzate dell’Eurolega. Il merito va a chi va in campo, ma va anche a chi, Dusko Ivanovic, li giuda dalla panchina e ha riportato disciplina ed entusiasmo nelle V Nere.