"Un gancio da Dio". Fede e pugilato alleati per il riscatto sociale dei ragazzi di periferia

“Unda Dio“, quando la boxe diventa canale di evangelizzazione e valvola di sfogo per molti giovani che hanno incamerato rabbia soprattutto durante il periodo Covid. Un’idea promossa da don Luigi Scarlino, parroco impegnato a Rozzano che sarà presentata mercoledì 29 alle 20.45, all’oratorio Sant’Angelo di Rozzano. Un incontro dal sapore nuovo che vede lae ilsalire insieme sul ring non per fare male all’altro, ma per vincere contro se stessi, trasformando i pugni in, e per permettere ai giovani del quartiere di tirar fuori il meglio. Sì, perchè il progetto nasce a Rozzano, all’oratorio Sant’Angelo, che abbraccia il quartiere Aler, il più grande agglomerato popolare d’Italia e fra i maggiori in Europa. Una realtà forte dove s’intrecciano i migranti degli anni ’50 provenienti dal Sud Italia e quelli attuali venuti dal “Sud del mondo“.