Dilei.it - Tony Effe, la convivenza con Giulia De Lellis e le accuse: “Mi hanno fatto davvero male”

Dopo un 2024 finito in modo piuttosto turbolento, il 2025 si preannuncia decisamente migliore per. O almeno è quel che il rapper spera, insieme ai fan che lo seguono con grande attenzione. Si prepara al suo primo Festival di Sanremo, scelto tra i Big in gara, prosegue a gonfie vele la relazione con la fidanzataDe, ma ledi violenza e sessismo nei suoi testi continuano a pesargli.Come ha reagitoalledi violenzaLa vicenda è ormai ben nota anche a chi non ne ascolta la musica. Persino a chi non aveva idea di chi fosse, prima di Capodanno.sarebbe dovuto salire sul palco del concerto previsto a Roma il 31 dicembre 2024 per salutare l’anno nuovo in piazza, appunto, ma così non è stato. A impegno già preso e comunicato,è stato escluso senza possibilità di ritorno, a causa dei testi delle sue canzoni considerati sessisti.