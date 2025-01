Ilgiorno.it - Terrore in un macello: tentano di strangolare e accoltellare un veterinario durante un controllo sanitario

Leggi su Ilgiorno.it

Si è sfiorata la tragedia martedì scorso in un impianto di macellazione sito in Lombardia, dove un medicoè stato vittima di un tentativo di strangolamento e accoltellamentol'espletamento delle sue funzioni ispettive. Lo rende noto il Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica (Sivemp), precisando che l'aggressore è un soggetto appartenente al personale dello stabilimento stesso. Aggressionela seduta di macellazione Dei tre medici veterinari ufficiali presentila seduta di macellazione, due hanno subito l'aggressione verbale e fisica e solo per caso non è accaduto il peggio. Uno di loro, prosegue il sindacato, è stato vittima di un tentativo di strangolamento e accoltellamento perpetrato in rapida successione - non una ma due volte - prima che i medici veterinari potessero trovare riparo.