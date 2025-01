Ilgiorno.it - Tecniche salvavita e defibrillatori. Serata con gli esperti della Cri

Il 27 gennaio prossimo nell’ex sala consiliare di via Magenta a Busto Garolfo, si terrà unagratuita organizzata dal Comitato Raccolta Monetine Inutili in collaborazione con la Croce Rossa Italiana per insegnare alla popolazione lee l’uso corretto del defibrillatore automatico esterno. L’evento segue il successoraccolta di 83.500 monetine di rame, per un peso totale di 2,6 quintali, che ha permesso l’acquisto di dueda collocare in punti strategici del paese. L’iniziativa, nata dall’idea di Gaetano Di Fazio del Circolo Combattenti e Reduci, ha coinvolto il Milan Club, la Pro Loco, i commercianti locali, l’amministrazione comunale, la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate e la Sodalitas. Secondo Gianni Raimondi, presidente del Milan Club, la richiesta di un corso è arrivata proprio dai cittadini che hanno partecipato alla raccolta.