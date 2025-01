Lettera43.it - Super Bowl 2025, halftime show: SZA affiancherà Kendrick Lamar

L’del 59esimosi arricchisce di un altro grande artista., headliner dell’edizione, ha scelto la collega e rapper SZA come special guest da portare sul palco deldome di New Orleans che ospiterà, domenica 9 febbraio, la finale del campionato di football americano. Lo ha annunciato lo stesso artista di Compton tramite un video sui social in cui finge di parlare al telefono con uno dei suoi collaboratori. «Sai, questo campo è molto più grande di quanto la gente pensi», afferma il cantante nella clip mentre passeggia sul terreno di gioco. «Esatto. Stavo pensando a un ospite». A questo punto compare SZA che, avvicinandosi alle sue spalle di soppiatto, gli fa un bagno con un liquido di colore azzurro. La clip si conclude poi con la hit Hey Now dal disco GNX.