Sociale a Napoli un progetto per il sostegno emotivo dei più piccoli

I bambini di oggi devono gestire lo stressmolto più di quelli di ieri: spesso trattati daadulti sono letteralmente bombardati di richieste di attività da svolgere, hanno poco tempo per il gioco, non c’è spazio per il fallimento, il loro tempo libero è quasi pari a zero e la creatività non viene più stimolata. Inoltre, devono stare attenti ad adescamenti, abusi e rischi vari che potrebbero incontrare in una societa? tendenzialmente non sicura. Tutto questo porta con sé un peso, troppo grande da gestire, sulle loro piccole spalle. Come affrontarlo, come ridurre l’ansia? E, soprattutto come evitare che situazioni già stressanti a questa età comportino poi un’adolescenza complessa e decisamente complicata? “Bisogna aiutare i bambini a gestire le proprie emozioni evitando che la disregolazione emotiva prenda il sopravvento rispetto ai loro ambiti esistenziali”.