Oasport.it - Sinner massaggiato per due volte dal fisioterapista. Poi chiarisce la natura del problema

Janniksi è fatto massaggiare la coscia destra in due occasioni durante la semifinale degli Australian Open, vinta contro lo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 7-6(2), 6-2, 6-2. Il numero 1 del mondo ha chiesto un doppio intervento delnel corso del terzo set: la prima volta subito dopo aver firmato il primo break (3-2), in vista del suo successivo turno di battuta; la seconda dopo aver strappato il servizio all’americano per la seconda volta nel parziale (5-2).Tutto sotto controllo, un semplice trattamento al muscolo nel finale di una partita che aveva ormai preso la direzione auspicata dal fuoriclasse altoatesino e che era stata decisamente dura nella frazione d’apertura, quando aveva annullato due set-point sul turno di battuta dell’avversario prima di ribaltare la situazione.