Ilrestodelcarlino.it - Santa Chiara, tutto sotto controllo. Ripresi i lavori di consolidamento

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sonodopo uno stop di qualche mese iper scongiurare il crollo del bastione di, uno dei più imponenti della cinta muraria urbinate. Il possente torrione, com’è chiamato popolarmente dai cittadini, presenta infatti da anni delle lunghe fessure tra i mattoni nei lati nord ed est, dovute prevalentemente al cedimento degli strati più profondi, che avrebbero potuto compromettere seriamente la stabilità dell’opera ingegneristica, in piedi da secoli. L’intervento, iniziato a luglio, provvederà al ripristino del danno e dell’aspetto del monumento. La prima fase ha riguardato ildelle fondazioni alla base, attraverso la realizzazione di micropali e cordoli di collegamento. Ipoi si erano sospesi per la necessità di approvare una variante rispetto al progetto iniziale: inizialmente era previsto nella parte alta l’inserimento di pali di grande diametro, la cui realizzazione però non è stata possibile a causa dello stato troppo compromesso delle fenditure.