361magazine.com - San Valentino, idee regalo per la coppia: i trattamenti “MOUNTAIN LOVE“ che combinano bellezza e benessere

Leggi su 361magazine.com

ll rifugio ideale dove vivere lae le sue emozioni in occasione della Festa degli Innamorati? Lasciatevi conquistare dal luogo più incantevole del Trentino in cui convergono armonia,Lo SPORT HOTEL PANORAMA a Fai della Paganella, in Trentino, sulle Dolomiti, è un luogo dove laentra in simbiosi con le energie della Natura.Un luogo che dalle sue origini, nel 1885, accoglie gli ospiti donando serenità mentale e fisica, e che oggi con 1200 metri di SPA affacciata su stupendi panorami Dolomitici, 8 vasche riscaldate tra i 33° C e i 36° C, e 7 cabine, è il luogo dove cercare – e trovare – l’armonia.Una destinazione preziosa per celebrare insieme San, tra massaggi rilassanti tra cui scegliere, cucina gourmet con pasta e dolci fatti in casa, una produzione propria di ortaggi, succhi e marmellate bio, una cantina con più di 200 etichette.