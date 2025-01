Romadailynews.it - Roma: due cortei e potature, gli eventi del fine settimana

Domani, dalle 15 alle 19, un corteo sfilera’ da piazza Vittorio a largo Corrado Ricci attraversando via dello Statuto, via Merulana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Liberiana, piazza dell’Esquilino, via Cavour. Possibili brevi stop o deviazioni per le linee di bus.Lo comunica in una notaservizi per la mobilita’.Proseguiranno anche domani, in piazza Benedetto Cairoli, gli interventi di potatura tra le 7 e le 15. In via Arenula sara’ chiusa la corsia tranviaria all’altezza della stessa piazza.I tram della linea 8 saranno sostituiti da bus mentre la linea 781 limitera’ le corse in via del Teatro Marcello. Domenica mattina, dalle 9,45 alle 10,45, un corteo sfilera’ in Centro da piazza della Chiesa Nuova a piazza San Pietro con itinerario lungo corso Vittorio Emanuele II, largo Ottavio Tassoni, via del Banco di Santo Spirito, ponte Sant’Angelo, piazza Pia e via della Conciliazione.