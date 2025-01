Anteprima24.it - “Pronta nuova sparatoria in città”, l’sms diventa virale: si indaga

Tempo di lettura: < 1 minutoPer qualcuno è sembrato un gioco il fatto che nel giro di 72 ore, tra Avellino e stretto hinterland” sono stati sparati due giovani, per fortuna senza gravi conseguenze per la loro vita.E mentre la Procuraanche per capire eventuali collegamenti tra i due episodi e il ruolo della criminalità organizzata, ecco che spunta un messaggio whazapp che in poche ore fa il giro di migliaia di chat.“ATTENZIONE. Tra venerdì e domenica si potrebbe evitare di scendere ad Avellino, più precisamente nelle zone di: Cappuccini, Via De Conciliis, il Corso e Atripalda. Gira voce che probabilmente ci sarà unaa causa del ragazzo che è stato colpito a San Tommaso”.Il riferimento, dunque, è al primo ragazzo colpito, ed infatti l’avvocato Michele Scibelli, avvocato difensore del 19enne coinvolto e ferito nell’episodio di Rione Mazzini, ha dichiarato che presenterà un esposto alla Procura della Repubblica per identificare i responsabili della diffusione del messaggio.