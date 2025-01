Ilfattoquotidiano.it - Perché col latino di Valditara non si torna al mondo classico, ma all’arretratezza pastorale

Il dibattito sula scuola è una specie di arma di distrazione di massa. Ogni tanto, il pensiero nostalgico-conservatore non avendo altri argomenti la sfodera gagliardamente per non affrontare i nodi del nostro sistema scolastico, a partire dalle risorse sempre tagliate. Mi chiedevo in cuor mio quanto avrebbe aspettato il ministro e prof.a tirarlo fuori dalla naftalina in cui era stato definitivamente riposto nel 1978, quasi cinquant’anni fa. La ripresa delè puntualmente arrivata, anche se per ora solo attraverso un’intervista su di un giornale amico.Certo non sono più gli anni Sessanta, quelli della riforma della scuola media, che hanno visto discussioni infinite sulsì o no, con la sinistra collocata contro e la destra democristiana a favore. Il tema suscita ancora oggi delle notevoli vibrazioni e per questo affronto due questioni secondarie ma non minori, diciamo organizzative, che dimostrano quanto il ministro dell’Istruzione sia lontano dalla vita scolastica.