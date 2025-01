Per A Complete Unknown Timothée Chalamet ha imparato l' armonica da un insegnante che non aveva mai visto un suo film

Leggi su Gqitalia.it

Quando Rob Paparozzi, armonicista professionista, è stato chiamato ad aiutarenell'interpretare Bob Dylan in A, non conosceva per niente il giovane ventottenne fenomeno del cinema . «Non l'avevo mai sentito nominare», ha dichiarato il musicista settantaduenne a GQ. Ne ho parlato con mio figlio e lui mi ha detto: «"Non sai chi è? È il tizio di Dune". I miei nipoti poi, che hanno otto e dieci anni, mi hanno raccontato che “Quello è Willy Wonka”. ma io non sapevo nemmeno chi fosse quel personaggio».già trascorso cinque anni a lavorare con un altro istruttore di(oltre a un vocal coach e a undi chitarra) per ritrarre il Dylan degli anni ‘60 nel biopic di James Mangold, appena uscito al cinema in Italia. Paparozzi, che vive nel New Jersey, è intervenuto per dare l’opportunità all'attore di sentirsi a proprio agio nel suonare l'sullo schermo come il vero Dylan.