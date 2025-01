Eccellenzemeridionali.it - O’Lavinaio: il quartiere di Napoli che custodisce un segreto antico quanto la città stessa

Leggi su Eccellenzemeridionali.it

: ildicheunlaIn sintesi?? "O'Lavinaio" è undicon un nome che racconta la storia della.? Il termine "Lavinaio" si riferisce agli operai addetti alla pulizia delle strade e alla gestione delle risorse idriche nell'antica.? L'acqua ha un ruolo simbolico e vitale a, legato alla cultura e al commercio della.? I lavinai erano parte integrante del folklore cittadino e contribuivano a mantenere l'identità culturale della regione.Camminando per le intricatissime e affascinanti vie di, è impossibile non essere catturati dai nomi pittoreschi dei quartieri e delle strade che raccontano, come uncantastorie, l'essenza unica di questa storica metropoli. Uno di questi toponimi singolari è "O'Lavinaio".