Zonawrestling.net - Nia jax: “Rhea Ripley è una delle atlete migliori in WWE”

Leggi su Zonawrestling.net

Domani sera sarà una grande serata per tutti i fan di wrestling, che potranno godersi Saturday Night’s Main Event gratuitamente tramite il canale YouTube della WWE. Tra i match in programma per l’evento troviamo anche lo scontro frae Nia Jax valido per il WWE Women’s World Championship, titolo attualmente detenuto dall’australiana. Durante una recente intervista rilasciata a Screenrant, la Jax ha parlato del match che la vedrà protagonista domani sera, elogiando persino la sua avversaria, definendola unalottatricidella WWE: “è unanostre. Donna o uomo, è tra iin assoluto. Credo che, quando in passato ci siamo affrontate, come nel main event di Elimination Chamber, ho provato una strategia diversa. Questa volta penso di doverla affrontare con più intensità.