Nerissima Serpe, Papa V & Fritu al vertice della Classifica FIMI

conquistano larelativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 17 a giovedì 23 gennaio 2025. Sono loro infatti al primo posto degli album con Mafia Slime 2. Nei singoli, avanza alla #1 Bad Bunny con Dtmf. Ecco gli aggiornamenti.– I singoliDopo essersi piazzato alcon Dtmf (+1), Bad Bunny è presente altre due volte nella Top20 dei singoli: alla #3 con Nuevayol (+12) e alla #18 con Baile inolvidable (+12). Secondo posto per Il filo rosso di Alfa (+4), mentre Ora che non ho più te di Cesare Cremonini è alla #4 (+3). Alla #5 Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari (+3); segue alla #6 la new entry Wop wop diV,, Night Skinnyfeat. Shiva. Doppietta di Olly; Jvli alla #7 e alla #8 rispettivamente con Per due come noi (+3), con Angelina Mango, e Scarabocchi (+3).