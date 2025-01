Mostre | L’eredità di Federico II al Parlamento europeo

Leggi su Ildenaro.it

“Le Marche in Europa attraverso l’arte grazie a Stupor Mundi, nato a Jesi, in provincia di Ancona d’Italia-ECR, on. Carlo Ciccioli annuncia l’inaugurazione della mostra “diII: un modello senza tempo e un padre dell’Europa”, che sarà ospitata presso ildal 27 al 31 gennaio prossimi, nella sede dell’edificio Antall, terzo piano, area JAN Q3 a Bruxelles Questa iniziativa, promossa con il sostegno del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) e della Associazione Culturale Sulvic di Ancona, intende evidenziare quantodi. II rappresento ancora oggi un modello di ispirazione per l’Europa moderna. L’esposizione celebra due importanti anniversari – ricorda Ciccioli -: l’830° anniversario della nascita diII, avvenuta a Jesi nel 1194, e l’800° anniversario della fondazione dell’Università di NapoliII, tra le prime al mondo , da questi istituita nel 1224.