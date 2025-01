Mondiali di Pallamano, l’Italia perde con la Germania nonostante la grande prestazione in Main Round

Leggi su Ilfaroonline.it

Unadelcon la, nella seconda partita indeidiMaschile, non basta agli Azzurri per conquistare la vittoria. Gli avversari (argento olimpico a Parigi 2024) si prendono il match per 34-27.Come riporta federhandball.it – Pronostici di fatto rispettati, con le quotate Danimarca eal vertice del Gruppo I dele dunque ai quarti, ma Italia che porta con sé orgoglio e consapevolezza di unamaiuscola. Pesano come un macigno le 18 parate di Andreas Wolff, estremo difensore tedesco, provvidenziale soprattutto nella ripresa e nel permettere alladi accelerare nel punteggio.Il racconto della partita, le interviste e i gironi – Fonte federhandball.itLa Partita. Riccardo Trillini conferma gli stessi 16 che hanno battuto martedì la Repubblica Ceca.