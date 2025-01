Ilrestodelcarlino.it - Ladri dal presidente di ComiColli: "Hanno preso a sassate i vetri e aperto la finestra con un uncino"

"Non dovrebbe capitare. Ma succede. E per questo sono ancora più determinato a portare avanti i progetti di sicurezza di". A parlare è ildel comitato che riunisce i residenti della zona della collina, Francesco Cicognani. Un comitato nato proprio per ‘fare squadra’ e cercare, insieme, di tutelarsi da furti e rapine in casa. Un problema più che mai attuale, visto che la stessa abitazione di Cicognani, mercoledì sera, è stata visitata dai. "agito tra le 15 e le 20 – spiega –.probabilmente atteso che mio figlio uscisse. Ci sono degli operai al lavoro in zona: dicono di aver sentito dei forti rumori intorno alle 15,30. Probabilmente erano iche, con un grosso sasso, stavano tentando di sfondare il vetro infrangibile della cucina". Il vetro ha retto, ma si è crepato: "Attraverso un minuscolo foro sono riusciti, probabilmente utilizzando unrealizzato con del fil di ferro, ad agganciare la maniglia e aprire la", spiega Cicognani.