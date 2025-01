Universalmovies.it - Labyrinth | Robert Eggers sarà regista e sceneggiatore

Reduce dalle 4 candidature agli Oscar 2025 per Nosferatu, l’acclamatosi cimenterà nel sequel del classico fantasy.E’ senza dubbio uno dei registi più richiesti del momento, e questo grazie al suo modo macabro di raccontare storie già di per sé terrificanti. Con Werwulf indicato come il suo prossimo film, pare cheabbia chiuso un accordo con TriStar per dirigere l’atteso sequel – si perché è di quello che si tratta – del fantasy del 1986. La notizia è stata confermata anche da Empire dopo le voci di Jeff Sneider.Elggers dirigerà e co-scriverà il film con il suo socio Sjón, già con lui per The Northman e prossimamente per Werwulf. Nessun dettaglio sulla trama di2 è stato rivelato, e neppure una data di lancio in sala, ma come anticipato potrebbe arrivare dopo Natale 2026, data scelta per il film con lupi mannari.