Italia-Sudafrica oggi Test Match rugby 2025 | orario programma tv streaming

Oggi in Sudafrica, gli appassionati di rugby assistono a un altro emozionante capitolo della sfida Italia-Sudafrica 2025. Dopo una prima gara combattuta e ricca di segnali promettenti per gli azzurri, la seconda sfida si preannuncia ancora più avvincente al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth. Scopri orari, programma TV e streaming per non perdere nemmeno un minuto di questa battaglia sportiva di grande rilievo.

Seconda sfida Italia-Sudafrica nel giro di una settimana in arrivo a Pretoria, e più precisamente al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth. La prima si è chiusa sul 42-24 per gli Springboks, ma gli azzurri di Quesada non hanno di sicuro sfigurato. Prosegue, in buona sostanza, il passaggio all’estero della squadra azzurra, che ha raccolto segnali importanti nel precedente incontro. Rispetto a questo, nella formazione di partenza odierna ci sono cinque cambi con il ritorno di Alessandro Garbisi e il debutto da titolare di Mirko Belloni all’estremo; assente per infortunio Lorenzo Cannone. Un confronto che, per gli azzurri, vale ancora una volta la domanda: dov’è il nostro rugby e dove punta? Ai prossimi 80 minuti una delle sentenze. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Sudafrica oggi, Test Match rugby 2025: orario, programma, tv, streaming

