Ilgiorno.it - La materna non chiude. Accordo Comune-gestore ma le rette aumenteranno

L’intesa di massima è arrivata nella tarda serata di mercoledì dopo una riunione fiume in municipio alla presenza, oltre che del sindaco Marinella Testolina, dell’assessore ai servizi sociali, dei rappresentanti dei genitori, dell’attualedellae del consigliere di minoranza Mauro Bonfanti. La scuola dunque nondopo settimane convulsa e dense di tensioni culminate da una nota del primo cittadino che, nei giorni scorsi, sembrava aver messo la pietra tombale sulla permanenza del plesso in paese. La trattativa poi era ripresa tessendo un filo sottile ma che fortunatamente non si è spezzato. In pratica, l’si basa su alcuni punti fermi: il contributo delall’associazione San Bassiano resta di diecimila euro ma l’ente pubblico torna ad accollarsi le spese delle utenze, manutenzione e dello stipendio della cuoca.