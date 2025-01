Ilrestodelcarlino.it - "La città del futuro sarà moderna e inclusiva". Progetti per area Fs ed ex cantina Pedemontana

Il titolo (‘Sassuolo, la citta prossima -di terra, acqua, fuoco’) ha le sue ambizioni. E del resto il nuovo PUG, il Piano Urbanistico Generale che dovrà essere aggiornato, nelle intenzioni della Giunta, entro il 2025, è uno degli strumenti-chiave attraverso il quale l’Amministrazione si propone di realizzare – dice il Sindaco Matteo Mesini - quella visione disempre più vicina alle persone,e funzionale,e attrattiva". L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di condividere, per quanto possibile, le scelte con la cittadinanza, cui le strategie che sottendono al piano saranno presentate ai sassolesi con una serie di incontri pubblici che si svolgeranno tra primavera ed estete, in modo da renderlo comprensibile anche ‘ai non addetti’ ai lavori che tuttavia, visto l’impatto che il PUG avrà sulla Sassuolo di domani, la loro avranno modo di dirla.