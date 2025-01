Iltempo.it - La bufala dei follower passati da Biden a Trump. E poi i complottisti sarebbero gli altri...

Dopo l'insediamento di Donaldcome 47° presidente degli Stati Uniti molti utenti, di simpatie democratiche, hanno denunciato di essersi trovati, di punto in bianco, a seguire sui social l'odiato nemico, e con lui il nuovo vicepresidente J.D. Vance. Circostanza che è stata subito messa in relazione alla rapida conversione dei tycoon della Silicon Valley in sostegno al nuovo inquilino della Casa Bianca. Insomma, sembrerebbe un complottone in piena regola. Ma come stanno davvero le cose? Il punto con Davide Di Santo.