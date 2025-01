Oasport.it - Jannik Sinner: “Primo set cruciale, qualche piccolo crampo. Felice della finale, ci sarà tensione”

ha sconfitto Ben Shelton in tre set e si è qualificato alladegli Australian Open 2025: domenica 26 gennaio (ore 09.30) tornerà in campo per affrontare il tedesco Alexander Zverev, con l’intento di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa sul cemento di Melbourne. Il numero 1 del mondo è stato strepitoso nella frazione d’apertura, dove ha annullato due set-point sul servizio dell’avversario e poi ha dominato il tie-break. A seguire l’azzurro ha fornito una prova di forza e ha chiuso con il punteggio di 7-6(2), 6-2, 6-2.si è soffermato sull’incredibile frazione d’apertura e ha espresso il proprio stato d’animo nell’intervista rilasciata a caldo in campo: “Non ho idea di come ho girato ilset, è stato durissimo ed era un set. Oggi non ha servito al meglio, probabilmente la percentuale non era quella che voleva: abbiamo risposto meglio rispetto a come abbiamo servito.