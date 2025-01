Lanazione.it - Intelligenza artificiale e imprese: incontro con Artes

Firenze, 24 gennaio 2025 - L'è un'opportunità che può trasformare il modo di fare impresa, offrire servizi, produrre e collaborare tra uomo e macchina. Ma ancora è percepita come un rischio da molte aziende che rischiano di perdere occasioni di innovare. L'sull'Gli imprenditori si confronteranno su questo tema domani, sabato 25 gennaio all'Innovation Center di Fondazione CR Firenze, in unorganizzato daLAB su come l'possa diventare un motore di sviluppo per leitaliane, affrontando sfide cruciali e valorizzando il suo potenziale. Professore Bertolini: Il ruolo dell'IA nel mercato “Lo sviluppo e l'adozione di soluzioni tecnologiche basate sull’IA – sottolinea Andrea Bertolini: professore associato di diritto privato della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e presidente diLab - è necessario per rimanere competitivi sul mercato.