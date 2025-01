Quotidiano.net - Global Icecream Investments acquisisce la maggioranza di Grupo Alacant

, società di investimento gestita in modo indipendente da Investindustrial, ha finalizzato un accordo per l'acquisizione delladi, azienda spagnola che opera nella produzione di gelati private label. Fondato nel 1972 da 35 produttori di gelato e con sede ad Alicante (Spagna),è uno dei principali produttori indipendenti di gelati in Spagna, specializzato nella produzione di gelati private label per operatori innovativi della vendita al dettaglio e nella co-produzione per i principali produttori di gelati a marchio. Con un fatturato di circa 225 milioni di euro nel 2024 e circa 850 dipendenti, l'azienda dispone di quattro stabilimenti produttivi, 1 ad Alicante, 1 a Murcia e 2 a Madrid, e vanta una solida esperienza in termini di customer service, sicurezza alimentare e qualità dei prodotti.