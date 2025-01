Formiche.net - Europa-Usa 2025, chi c’era e cosa si è detto al convegno di Farefuturo e Heritage Foundation

“America esono due facce della stessa medaglia” che rappresenta l’Occidente, haAntonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in apertura della conferenza “-Usa: Sfide transatlantiche” che si è tenuta ieri a Roma. Tajani ha sottolineato i profondi legami che sussistono tra gli Stati Uniti e l’Unione europea, ma che sarebbe un errore legare agli eventi politici come un cambio di presidenza. Ora l’obiettivo fondamentale è trovare un punto di incontro nei diversi interessi in comune e rafforzare l’alleanza transatlantica con una visione strategica, non perdendo di vista la difesa dei principi e valori che ne sono alla base.Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha evidenziato come gli eventi degli ultimi anni, in particolare la pandemia e i conflitti internazionali, hanno messo in luce non solo la fragilità dell’alleanza ma anche la necessità di costruire delle nuove regole che rispondano alle esigenze attuali.