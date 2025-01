Nerdpool.it - EA SPORTS NHL 25: disponibile l’evento 4 Nations Face-Off

EAannuncia il lancio di 4-Off, un nuovo contenuto gratuitoda oggi su EANHL 25. Questo torneo internazionale di metà stagione è il primo del suo genere e vede le principali potenze dell’hockey – Canada, Stati Uniti, Svezia e Finlandia – sfidarsi in un appassionante round-robin. I migliori talenti NHL rappresentano le rispettive nazioni, offrendo un’esperienza unica ai giocatori.Modalità di gioco e novità I giocatori possono scegliere una squadra da rappresentare e competere in varie modalità, tra cui Hockey Ultimate Team (HUT), Play Now, Online Versus, Shootout e una modalità Torneo dedicata. Tra i contenuti aggiuntivi, si trovano uniformi esclusive 4-Off, aggiornamenti per la Bell Arena (Montreal) e il TD Garden (Boston), oltre a numerose altre novità.